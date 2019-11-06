Глава USADA: нельзя, чтобы допинг-система похитила медали чистых атлетов

Глава USADA Трэвис Тайгерт выступил на конференции ВАДА в Котовице с позиций, противоположных министру спорта России Павлу Колобкову. Если российская сторона говорила о решении проблем с допингом, то представитель США вновь не давал России права на реабилитацию в глазах мировой общественности.

«Мы не можем допустить, чтобы доказанная государственная система допинга одной страны похитила медали и славу чистых спортсменов. Токийские игры станут по крайней мере пятыми Олимпийскими играми, после которых будут говорить о проблемах с допингом со стороны конкретного государства, а не о чистых спортсменах.

Нам нужно сильное, независимое ВАДА, а не слабый поставщик услуг, которым некоторые пользовались за последние несколько лет», — приводит слова Тайгерта АР.