Глава Федерации фристайла России назвал цели на грядущий сезон

Глава Федерации фристайла России Алексей Курашов поделился ожиданиями от предстоящего сезона.
«Этот сезон для нас является ключевым, так как следующий будет предолимпийским. И нужно понимать, с какими составами мы выходим на Олимпиаду-2022. В течение этого сезона мы должны расставить приоритеты и по тренерам, и по спортсменам. Мы внесли определённые корректировки в состав специалистов, усилили медицинское обеспечение, больше внимания будем уделять науке. Команда у нас всем обеспечена.
Задачи? Выигрывать, попадать на пьедестал, других мы не ставим. Главное — сделать результат в каждой дисциплине системным. Пока не в каждой дисциплине нам это удаётся. Есть цель, чтобы в каждой дисциплине у нас были медали международных соревнований», — цитирует Курашова «Команда России».
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