Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Глава Федерации фристайла России назвал цели на грядущий сезон

Глава Федерации фристайла России назвал цели на грядущий сезон
Другие / Прочие виды спорта 0

Глава Федерации фристайла России Алексей Курашов поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Этот сезон для нас является ключевым, так как следующий будет предолимпийским. И нужно понимать, с какими составами мы выходим на Олимпиаду-2022. В течение этого сезона мы должны расставить приоритеты и по тренерам, и по спортсменам. Мы внесли определённые корректировки в состав специалистов, усилили медицинское обеспечение, больше внимания будем уделять науке. Команда у нас всем обеспечена.

Задачи? Выигрывать, попадать на пьедестал, других мы не ставим. Главное — сделать результат в каждой дисциплине системным. Пока не в каждой дисциплине нам это удаётся. Есть цель, чтобы в каждой дисциплине у нас были медали международных соревнований», — цитирует Курашова «Команда России».

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019