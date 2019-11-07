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Ласицкене — в числе претенденток на награду лучшей легкоатлетке Европы в октябре

Ласицкене — в числе претенденток на награду лучшей легкоатлетке Европы в октябре
Другие / Лёгкая атлетика 0

Россиянка Мария Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам октября, сообщает пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации.

Кроме российской легкоатлетки на награду претендуют британки Дина Эшер-Смит (спринтерский бег) и Катарина Джонсон-Томпсон (семиборье), голландка Сифан Хассан (бег на длинные дистанции) и немка Малайка Михамбо (прыжок в длину). Все они выиграли золотые медали на чемпионате мира.

Ласицкене на чемпионате мира в Дохе (Катар) стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. В октябре Ласицкене уже получила приз лучшей легкоатлетке Европы по итогам года.

Победительница будет определена с помощью голосования. Оно завершится 11 ноября.

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