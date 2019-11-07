Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Чемпион мира по фристайлу Буров: летом учили тройное сальто с пятью винтами

Чемпион мира по фристайлу Буров: летом учили тройное сальто с пятью винтами
Другие / Прочие виды спорта 0

Чемпион мира по фристайлу россиянин Максим Буров рассказал о подготовке к новому сезону. Российский спортсмен рассказал, что сборная хорошо готовилась к старту, выучив новые элементы.

«Не считаю себя лидером сборной, у нас есть, например, ещё мой брат Илья, призёр Игр в Пхёнчхане. Сейчас конкурентов очень много, все постепенно усложняют программы. Мы усердно готовились летом, работали над программой, учили тройное сальто с пятью винтами», — цитирует Бурова «Команда России».

Буров является единственным членом сборной России, который начинает сезон в статусе действующего чемпиона мира. Также он стал чемпионом Универсиады.

Ранее глава Федерации фристайла России Алексей Курашов заявил, что считает предстоящий сезон ключевым, потому что он является предолимпийским.

Глава Федерации фристайла России назвал цели на грядущий сезон
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019