Чемпион мира по фристайлу Буров: летом учили тройное сальто с пятью винтами

Чемпион мира по фристайлу россиянин Максим Буров рассказал о подготовке к новому сезону. Российский спортсмен рассказал, что сборная хорошо готовилась к старту, выучив новые элементы.

«Не считаю себя лидером сборной, у нас есть, например, ещё мой брат Илья, призёр Игр в Пхёнчхане. Сейчас конкурентов очень много, все постепенно усложняют программы. Мы усердно готовились летом, работали над программой, учили тройное сальто с пятью винтами», — цитирует Бурова «Команда России».

Буров является единственным членом сборной России, который начинает сезон в статусе действующего чемпиона мира. Также он стал чемпионом Универсиады.

Ранее глава Федерации фристайла России Алексей Курашов заявил, что считает предстоящий сезон ключевым, потому что он является предолимпийским.