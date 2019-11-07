Чемпион мира по фристайлу Буров: летом учили тройное сальто с пятью винтами

Чемпион мира по фристайлу россиянин Максим Буров рассказал о подготовке к новому сезону. Российский спортсмен рассказал, что сборная хорошо готовилась к старту, выучив новые элементы.
«Не считаю себя лидером сборной, у нас есть, например, ещё мой брат Илья, призёр Игр в Пхёнчхане. Сейчас конкурентов очень много, все постепенно усложняют программы. Мы усердно готовились летом, работали над программой, учили тройное сальто с пятью винтами», — цитирует Бурова «Команда России».
Буров является единственным членом сборной России, который начинает сезон в статусе действующего чемпиона мира. Также он стал чемпионом Универсиады.
Ранее глава Федерации фристайла России Алексей Курашов заявил, что считает предстоящий сезон ключевым, потому что он является предолимпийским.
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