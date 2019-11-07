Волейболистки сборной Польши потребовали сменить главного тренера

13 волейболисток сборной Польши подписали письмо в адрес национальной федерации с требованием отправить в отставку главного тренера команды Яцека Навроцки, сообщает World of Volley со ссылкой на польские СМИ.

Авторы письма утверждают, что отказываются работать под руководством специалиста. Также они подчеркнули, что речь идёт не о единичном недовольстве тренером, а об общей позиции игроков.

«Учитывая появившиеся слухи о конфликте, согласно которым якобы лишь маленькая группа игроков выступает против него, мы хотим пояснить свою позицию. Отказ от работы с этим тренером — наша общая позиция», — говорится в письме.

В то же время в федерации уже выразили поддержку специалисту. Руководство федерации подчеркнуло, что никого не заставлять играть в национальной команде.