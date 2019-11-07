Поляк Банька избран президентом Всемирного антидопингового агентства

Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) единогласно поддержал кандидатуру министра спорта и туризма Польши Витольда Баньки на должность президента организации, сообщат ТАСС. Он займёт этот пост с 1 января 2020 года, сменив на нём британца Крэйга Риди.

Ранее кандидатура Баньки была поддержана Советом Европы и представителями органов государственной власти, входящими в состав руководства ВАДА.

Отмечается, что срок президентских полномочий Баньки в организации рассчитан на три года, после чего поляк сможет быть избран на новый срок.

Ранее поляк отмечал, что для борьбы с допингом планирует привлечь к сотрудничеству с ВАДА крупных спонсоров.

Витольд Банька — бывший легкоатлет, участвовал в чемпионатах мира и Олимпийских играх. В октябре ему исполнилось 35 лет.



