Банька планирует привлечь к финансированию ВАДА крупных спонсоров

Единственный кандидат в президенты Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька, являющийся министром спорта и туризма Польши, рассказал о планах по работе со спонсорами. Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах сообщил, что бюджет ВАДА будет составлять около $ 40 млн.
«Я —не Христофор Колумб в антидопинговой работе. Привлечение спонсоров — не какая-то новая идея. Но нам нужно уговорить большие компании присоединиться к фонду солидарности. Надо убедить спонсоров. Если они являются спонсорами спорта, то нужно быть и спонсорами чистого спорта. Необходимо искать альтернативное финансирование», — цитирует Баньку Reuters.
Ранее Банька назвал бюджет ВАДА смешным, отметив, что бюджеты средних футбольных клубов превышают эту цифру.
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