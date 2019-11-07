Расследование в отношении России обошлось ВАДА в $ 8 млн

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) потратило около $ 8 млн на расследования в отношении России, сообщил на пресс-конференции в польском городе Катовице генеральный директор организации Оливье Ниггли.

«У меня нет точных данных, но расследования обходятся очень дорого. И они продолжаются, так что, думаю, мы приблизились к сумме восемь миллионов долларов, если считать с первого расследования», — приводит Ниггли ТАСС.

Первое расследование ВАДА начало в 2014 году в связи с нарушениями в российской лёгкой атлетике. После этого организация с помощью комиссии Ричарда Макларена расследовала показания бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

В настоящее время ВАДА рассматривает объяснения России в связи с изменением данных лаборатории. Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что могло быть фальсифицировано около 1000 проб.