МОК и ВАДА выделили деньги для борьбы с ростом влияния США из-за Акта Родченкова

Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство не удовлетворены Актом Родченкова, который был одобрен Палатой представителей конгресса США в конце октября, сообщает AP. Теперь законопроект должен получить одобрение сената.
Согласно документу, за использование допинга в спорте предусматривается максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы и до $ 250 тыс. штрафа (до $ 1 млн, если нарушитель представляет организацию). Срок давности по таким преступлениям устанавливается в 10 лет. Кроме того, предполагается, что Антидопинговое агентство США (USADA) сможет получать доступ к информации, которая будет обнаружена в ходе расследований дел о нарушения антидопинговых правил. В документе указано, что он может применяться не только на территории США. Последний пункт вызвал недовольство в ВАДА и МОК.
«Проблемным вопросом является предположение о том, что американская юрисдикция будет распространяться за пределами США», — сказал глава ВАДА Крэйг Риди.
По информации источника, ВАДА выделило по меньшей мере $ 250 тыс. для лоббирования в сенате внесения изменений в Акт Родченкова.
Представитель МОК так прокомментировал ситуацию: «Вызывает обеспокоенность намерение подчинить спортсменов из 206 Национальных олимпийских комитетов со всего мира американскому уголовному законодательству».
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