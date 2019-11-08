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Морозов и Симонова завоевали золото на этапе КМ по плаванию в Дохе

Морозов и Симонова завоевали золото на этапе КМ по плаванию в Дохе
Другие / Водные виды спорта 0

Во второй день седьмого этапа Кубка мира по плаванию, который проходит в Дохе (Катар), российские пловцы завоевали три медали. Владимир Морозов первенствовал на дистанциях 50 м на спине и 100 м вольным стилем. Виталина Симонова стала серебряным призёром на стометровке брассом.

Отметим, что уже одного золота хватило Морозову, чтобы досрочно завоевать Кубок мира в общем зачёте. Владимир выигрывает трофей в третий раз в карьере.

Плавание. Кубок мира. 7-й этап. Доха, Катар
Мужчины. Спина. 50 м

1. Владимир Морозов (Россия) — 24,75
2. Майкл Эндрю (США) — 24,79
3. Брэдли Вудворд (Австралия) — 25,35

Вольный стиль. 100 м

1. Владимир Морозов (Россия) — 48, 50
2. Александр Грэхем (Австралия) — 49,03
3. Себастьян Сабо (Венгрия) — 49,13

Женщины. Брасс. 100 м

1. Дженнифер Консейсан (Бразилия) — 1.08,28
2. Виталина Симонова (Россия) — 1.08,64
3. Эстер Бекеси (Венгрия) — 1.08,79

Пловец Морозов в третий раз в карьере стал обладателем Кубка мира
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