Морозов и Симонова завоевали золото на этапе КМ по плаванию в Дохе

Во второй день седьмого этапа Кубка мира по плаванию, который проходит в Дохе (Катар), российские пловцы завоевали три медали. Владимир Морозов первенствовал на дистанциях 50 м на спине и 100 м вольным стилем. Виталина Симонова стала серебряным призёром на стометровке брассом.
Отметим, что уже одного золота хватило Морозову, чтобы досрочно завоевать Кубок мира в общем зачёте. Владимир выигрывает трофей в третий раз в карьере.
Плавание. Кубок мира. 7-й этап. Доха, Катар
Мужчины. Спина. 50 м
1. Владимир Морозов (Россия) — 24,75
2. Майкл Эндрю (США) — 24,79
3. Брэдли Вудворд (Австралия) — 25,35
Вольный стиль. 100 м
1. Владимир Морозов (Россия) — 48, 50
2. Александр Грэхем (Австралия) — 49,03
3. Себастьян Сабо (Венгрия) — 49,13
Женщины. Брасс. 100 м
1. Дженнифер Консейсан (Бразилия) — 1.08,28
2. Виталина Симонова (Россия) — 1.08,64
3. Эстер Бекеси (Венгрия) — 1.08,79
- 8 ноября 2019
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