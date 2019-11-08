Морозов и Симонова завоевали золото на этапе КМ по плаванию в Дохе

Во второй день седьмого этапа Кубка мира по плаванию, который проходит в Дохе (Катар), российские пловцы завоевали три медали. Владимир Морозов первенствовал на дистанциях 50 м на спине и 100 м вольным стилем. Виталина Симонова стала серебряным призёром на стометровке брассом.

Отметим, что уже одного золота хватило Морозову, чтобы досрочно завоевать Кубок мира в общем зачёте. Владимир выигрывает трофей в третий раз в карьере.

Плавание. Кубок мира. 7-й этап. Доха, Катар

Мужчины. Спина. 50 м

1. Владимир Морозов (Россия) — 24,75

2. Майкл Эндрю (США) — 24,79

3. Брэдли Вудворд (Австралия) — 25,35

Вольный стиль. 100 м

1. Владимир Морозов (Россия) — 48, 50

2. Александр Грэхем (Австралия) — 49,03

3. Себастьян Сабо (Венгрия) — 49,13

Женщины. Брасс. 100 м

1. Дженнифер Консейсан (Бразилия) — 1.08,28

2. Виталина Симонова (Россия) — 1.08,64

3. Эстер Бекеси (Венгрия) — 1.08,79