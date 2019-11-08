Тренер Горшков: Щербакова уже доказала, что способна выступать среди взрослых

Тренер Алексей Горшков, среди учеников которого олимпийские призеры Оксана Домнина/Максим Шабалин и двукратные чемпионы мира Албена Денкова/Максим Ставиский, считает, что российская фигуристка Анна Щербакова способна удержать лидерство на этапе Гран-при в Китае.

«Короткую программу Анна Щербакова откатала чисто, с личным рекордом. Она уже доказала победой на турнире Skate America, что готова выступать среди взрослых спортсменов. Психологически устойчивая девочка.

Отставание японки Сатоко Мияхары от Щербаковой составляет менее пяти баллов, это не много для женского катания. Всё решит чистота исполнения произвольного проката. Интересно, что покажет Елизавета Туктамышева, сорвавшая в первый день тройной аксель. Она может собраться, поэтому ждём субботу», — приводит слова Горшкова «Подмосковье сегодня».