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Премьер-министр Армении встал на защиту фильма о штангисте-трансгендере

Премьер-министр Армении встал на защиту фильма о штангисте-трансгендере
Другие / Прочие виды спорта 0

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встал на защиту скандального фильма «Мел», который рассказывает о тяжелоатлете-трансгендере Меле (до смены пола — Мелине) Далузян. На картину было выделено 20 миллионов драмов (свыше $ 40 тысяч). Активисты АРФ «Дашнакцутюн» провели пикет отставки министра образования, науки, культуры и спорта Армении Араика Арутюняна, поддержавшего госфинансирование фильма о представителе ЛГБТ-сообщества.

«Человек, о котором вы говорите, трижды чемпион Европы. Благодаря ему в Европе трижды поднимался наш флаг и звучал гимн. Мы финансируем ту часть фильма, которая рассказывает о чемпионе», — приводит слова Пашиняна «Sputnik Армения».

Активисты напомнили премьеру, что Мел отказался от гражданства Армении. На это Пашинян заявил, что многие отказывались от гражданства, и добавил, что лично для него это фильм об истории жизни человека.

Мелине Далузян была отстранена за применение допинга (туринабола) на лондонской Олимпиаде. В 2016 году Далузян попросил политического убежища в Нидерландах и с тех пор живёт там, критикуя Армению за пропаганду ненависти к геям и трансгендерам.

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