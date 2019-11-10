Мартин: «Ростов-Дон» расслабился во второй половине матча, мы разберём это

Главный тренер «Ростова-Дон» Амброс Мартин подвёл итоги матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с польским «Люблином». Российский гандбольный клуб в гостях одержал победу со счётом 30:20.
«Знали, что для «Люблина» это важный матч. Если бы соперник сейчас победил и положительно сыграл в Дании, для него это был бы шанс пройти в основной раунд Лиги чемпионов. Ожидали, что нам будет сложно, противник попытается использовать эту возможность. К тому же «Люблин» сражается в каждом матче. А игра с «Ростовом-Дон» была последней на домашней арене в этом турнире. Стоило заранее понимать, что польская команда намерена хорошо поработать и постараться выиграть ради своих болельщиков. Вот почему начало встречи было очень важным для нас.
В начале первого тайма у нас были некоторые проблемы в атаке и защите, но мы смогли с ними справиться и завладеть преимуществом, которое нас немного расслабило во второй половине встречи. Считаю, во втором тайме был не очень хороший гандбол с обеих сторон. Разберём это при подготовке к следующим матчам.
Мы удовлетворены результатом и заработанными двумя очками. Хотел бы поздравить не только мою команду за проделанную работу, но и соперника, который дал нам бой. Желаю «Люблину» удачи в Кубке ЕГФ и в следующих матчах", — цитирует Мартина официальный сайт «Ростова-Дон».
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