Сборная России по самбо выиграла медальный зачёт ЧМ, завоевав 20 золотых наград

Сборная России по самбо одержала победу в медальном зачёте чемпионата мира, который прошёл в Чхонджу (Южная Корея).
По итогам турнира россияне завоевали 25 из 27 комплектов наград: 20 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовые медали. Второе место заняла сборная Монголии (2-1-8), третье — команда Украины (2-0-4).
Сегодня, 10 ноября, в заключительный день соревнований сборная России завоевала шесть золотых и две бронзовые медали. В мужском самбо победу одержал Арам Григорян (весовая категория до 82 кг), в женском — Татьяна Казенюк (до 56 кг) и Марина Мохнаткина (до 68 кг), в боевом самбо — Магомед Магомедов (до 90 кг), Степан Кобенов (до 68 кг) и Родион Асканаков (до 52 кг). Бронзу завоевали Мария Шекерова (свыше 80 кг) и Андрей Волков (свыше 100 кг).
- 10 ноября 2019
-
17:46
-
16:49
-
16:31
-
16:18
-
15:06
-
13:54
-
13:33
-
12:46
-
12:18
-
12:16
-
12:03
-
11:47
-
11:47
-
10:41
-
10:05
-
09:46
- 9 ноября 2019
-
23:57
-
22:54
-
22:34
-
21:39
-
21:17
-
20:43
-
20:03
-
19:48
-
19:13
-
18:52
-
18:18
-
17:59
-
17:29
-
16:58
-
16:45
-
16:21
-
16:09
-
16:00
-
15:51