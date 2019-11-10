Сборная России по самбо выиграла медальный зачёт ЧМ, завоевав 20 золотых наград

Сборная России по самбо одержала победу в медальном зачёте чемпионата мира, который прошёл в Чхонджу (Южная Корея).

По итогам турнира россияне завоевали 25 из 27 комплектов наград: 20 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовые медали. Второе место заняла сборная Монголии (2-1-8), третье — команда Украины (2-0-4).

Сегодня, 10 ноября, в заключительный день соревнований сборная России завоевала шесть золотых и две бронзовые медали. В мужском самбо победу одержал Арам Григорян (весовая категория до 82 кг), в женском — Татьяна Казенюк (до 56 кг) и Марина Мохнаткина (до 68 кг), в боевом самбо — Магомед Магомедов (до 90 кг), Степан Кобенов (до 68 кг) и Родион Асканаков (до 52 кг). Бронзу завоевали Мария Шекерова (свыше 80 кг) и Андрей Волков (свыше 100 кг).