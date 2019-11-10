Конькобежец Кулижников пропустит два первых этапа Кубка мира из-за травмы

Лидер сборной России по конькобежному спорту Павел Кулижников пропустит два первых этапа Кубка мира из-за небольшого повреждения голеностопа, полученного на тренировке, сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.
«Кулижников не будет стартовать на первых двух этапах, он получил небольшую травму в процессе тренировки. Надеемся, что он сейчас быстро восстановится, но, к сожалению, это не позволит ему выступить в Минске и в Томашуве-Мазовецком. Ничего страшного в повреждении нет, но, чтобы не усугубить травму и не мучить спортсмена, приняли такое решение», — приводит слова Барышевой ТАСС.
Первый этап Кубка мира состоится 15-17 ноября в Минске (Беларусь), второй пройдёт 22-24 ноября в Томашуве-Мазовецком (Польша).
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