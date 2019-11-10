Дмитриев завоевал бронзу британского этапа Кубка мира в кейрине

В Глазго (Великобритания) завершился второй этап Кубка мира по велоспорту на треке. В заключительный день соревнований призёр Олимпийских игр Денис Дмитриев завоевал бронзовую медаль в кейрине, ещё один представитель России Шейн Перкинс стал пятым. В скрэтче Сергей Ростовцев стал 12-м.

В мэдисоне россиянки Диана Климова и Мария Новолодская остановились в шаге от пьедестала, заняв четвёртое место. В индивидуальном спринте Дарья Шмелёва – девятая.

Велотрек. Кубок мира. Второй этап. Глазго, Великобритания

Мужчины. Кейрин

1. Себастьен Вижье (Франция).

2. Максимилиан Леви (Германия).

3. Денис Дмитриев (Россия)…

5. Шейн Перкинс (Россия).

Скрэтч

1. Феликс Энглиш (Ирландия).

2. Себастьян Мора Ведри (Испания).

3. Максимилиан Бейер (Германия)…

12. Сергей Ростовцев (Россия).

Женщины. Мэдисон

1. Австралия – 40.

2. Великобритания – 31.

3. Нидерланды – 19.

4. Россия – 14.

Индивидуальный спринт

1. Ли Вай Чже (Гонконг).

2. Эмма Хинце (Германия).

3. Елена Старикова (Украина)…

9. Дарья Шмелёва (Россия).