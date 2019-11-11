Бестемьянова — о выступлении Щербаковой: очень странная ситуация с прыжками

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала выступление Анны Щербаковой на этапе Гран-при в Китае. 15-летняя россиянка одержала победу, однако судьи нашли огрехи в её прыжках.

«Очень странная ситуация с прыжками. Я несколько раз пересмотрела выступления Щербаковой и не заметила неясного ребра. Не знаю, с чем могут быть связаны такие решения технических специалистов. Возможно, не всем нравится, что только российские девушки исполняют четверные прыжки», — приводят слова Бестемьяновой «Известия».

Второе место на соревнованиях в Чунцине заняла японка Сатоко Мияхара. Третий результат продемонстрировала россиянка Елизавета Туктамышева. Ещё одна россиянка Софья Самодурова стала пятой.