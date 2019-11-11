Лихачёв: на Межконтинентальном кубке сборной России не хватило голов

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв прокомментировал результат команды на Межконтинентальном кубке в Дубае. Россияне заняли четвёртое место.
«В матче за третье место, равно как и в полуфинале, нам не хватило голов. С одним забитым мячом в пляжном футболе трудно рассчитывать на победу. Конечно, наша игра в атаке в двух последних матчах была не лучшей, но если в игре с Испанией мы создавали опасные моменты в достаточном количестве, то матч с Эмиратами получился очень тяжёлым и вязким. Пропустили нелепый первый гол, потом были вынуждены отыгрываться, и у нас не всё получилось.
Для того чтобы новая команда сыграла слаженно, необходимо правильно играть в обороне, и в этом плане у нас всё было неплохо в ходе всего турнира – мы пропускали совсем немного. А что касается игры в атаке, то помимо сыгранности необходимо исполнительское мастерство, которого у текущего состава команды в Дубае было не так много.
Итоговое четвёртое место – это, конечно, негатив. Всё остальное – это получение ценной информации, которой у нас бы не было, если бы мы не пошли на такой эксперимент в Дубае. С точки зрения самоотдачи и отношения к делу у меня нет ни к кому вопросов. Различные футболисты показали разный уровень игры, но это наша внутренняя кухня», — сказал Лихачёв корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.
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