Обнародован расширенный состав сборной России по пляжному футболу на ЧМ-2019

Тренерский штаб сборной России по пляжному футболу под руководством Михаила Лихачёва определился с расширенным составом команды на чемпионат мира, который пройдёт в Парагвае c 21 ноября по 1 декабря 2019 года. В состав сборной были вызваны 15 футболистов. Окончательный список из 12 человек будет составлен после сбора в Новогорске, который пройдёт с 12 по 14 ноября, сообщает BSRussia.

Расширенный список выглядит следующим образом:

вратари — Максим Чужков («Кристалл» Санкт-Петербург), Павел Баженов, Денис Пархоменко (оба — «Спартак» Москва);

полевые игроки — Алексей Макаров, Антон Шкарин, Андрей Новиков, Фёдор Земсков, Алексей Павленко (все — «Спартак»), Юрий Крашенинников, Дмитрий Шишин, Артур Папоротный, Кирилл Романов (все — «Кристалл»), Борис Никоноров, Остап Фёдоров (оба — «Локомотив» Москва), Артём Волошин («Крылья Советов» Самара).

На групповом этапе чемпионата мира сборная России сыграет со сборными Сенегала, ОАЭ и Беларуси.