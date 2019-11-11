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Тренер сборной России по пляжному футболу назвал задачу на чемпионат мира

Тренер сборной России по пляжному футболу назвал задачу на чемпионат мира
Другие / Пляжный футбол 0

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв поделился ожиданиями от грядущего чемпионата мира. Мировое первенство в ноябре 2019 года будет проходить в Парагвае.

«Смена климата и часовых поясов, необычная обстановка? Безусловно, все эти моменты учтены. Мы тщательно собирали информацию, узнавали подробности у российского дипломата, который пять лет работал в посольстве России в Парагвае.

Действительно, есть специфические моменты, но будем надеяться, что эти трудности обойдут нас стороной. А что касается смены часовых поясов, то нам очень поможет опыт, который мы получили в 2013 году, когда чемпионат мира проходил на Таити. Я считаю, что для нас успехом были бы медали чемпионата мира», — сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

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