Тренер сборной России по пляжному футболу назвал задачу на чемпионат мира

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв поделился ожиданиями от грядущего чемпионата мира. Мировое первенство в ноябре 2019 года будет проходить в Парагвае.
«Смена климата и часовых поясов, необычная обстановка? Безусловно, все эти моменты учтены. Мы тщательно собирали информацию, узнавали подробности у российского дипломата, который пять лет работал в посольстве России в Парагвае.
Действительно, есть специфические моменты, но будем надеяться, что эти трудности обойдут нас стороной. А что касается смены часовых поясов, то нам очень поможет опыт, который мы получили в 2013 году, когда чемпионат мира проходил на Таити. Я считаю, что для нас успехом были бы медали чемпионата мира», — сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.
- 11 ноября 2019
-
15:00
-
14:11
-
13:49
-
13:40
-
13:26
-
12:54
-
12:47
-
12:05
-
11:52
-
11:39
-
11:13
-
10:49
-
10:31
-
10:06
-
09:54
-
09:45
-
09:09
-
09:02
-
08:59
-
04:36
-
03:55
-
00:33
- 10 ноября 2019
-
23:54
-
22:35
-
21:56
-
21:40
-
21:15
-
20:46
-
20:45
-
20:41
-
20:29
-
20:10
-
19:30
-
19:24
-
18:44