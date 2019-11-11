Капитан сборной России по регби перешёл из «Красного Яра» в ЦСКА

Капитан «Красного Яра» и сборной России по регби на недавнем Кубке мира 2019 года Василий Артемьев после шести сезонов в красноярском клубе продолжит карьеру в московском ЦСКА, сообщает пресс-служба «Красного Яра».

У Артемьева закончился контракт с клубом, и совместно с руководством «Красного Яра» было принято решение новое соглашение не подписывать. Новым клубом Артемьева станет московский ЦСКА.

В «Красном Яре» Василий Артемьев выиграл золото чемпионата в 2015 году, а также трижды завоевал Кубок и Суперкубок России.

ЦСКА в минувшем сезоне стал победителем соревнований в высшей лиге чемпионата России и получил право с нового сезона выступать в Премьер-лиге — элитном дивизионе российского регби.