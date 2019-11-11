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Грищук и Дубов с ничьих стартовали в полуфинале Гран-при ФИДЕ в Гамбурге

Грищук и Дубов с ничьих стартовали в полуфинале Гран-при ФИДЕ в Гамбурге
Другие / Шахматы 0

На третьем этапе Гран-при ФИДЕ в Гамбурге сыграны первые полуфинальные партии в классические шахматы. Обе встречи не выявили победителя. Российский гроссмейстер Александр Грищук чёрными фигурами сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом. Россиянин Даниил Дубов, также чёрными, разошёлся миром с поляком Яном-Кшиштофом Дудой.

Вторые встречи с классическим контролем времени пройдут 12 ноября. Если по их итогам победители в парах не будут определены, то 13 ноября для выявления финалистов пройдёт тай-брейк.

Напомним, победителем первого этапа, который прошёл в середине мая в Москве, стал россиянин Ян Непомнящий. На втором этапе в Риге победил азербайджанец Шахрияр Мамедьяров. Четвёртый этап пройдет в Тель-Авиве с 10 по 24 декабря.

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