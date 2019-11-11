Бывший рекордсмен мира в полумарафоне дисквалифицирован на четыре года за допинг

Бывший рекордсмен мира в полумарафоне кениец Абрахам Киптум получил четырёхлетнюю дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом информирует официальный сайт Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU).

Спортсмена дисквалифицировали по статье «Использование запрещённого вещества или запрещённого метода».

Дисквалификация Киптума отсчитывается с 26 апреля 2019 года. Его результаты, показанные с 13 апреля 2018 года по 26 апреля 2019 года, будут аннулированы.

Ранее американский тренер Альберто Сазалар подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение Антидопингового агентства США (USADA) дисквалифицировать его на четыре года за нарушение антидопинговых правил.