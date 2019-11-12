Вяльбе назвала дополнительную мотивацию Устюгова на «Тур де Ски»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что двукратный чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Сергей Устюгов не испытает проблем с мотивацией в новом сезоне.

«Серёга настроен на борьбу, и в этом году, как мне кажется, даже больше, чем в начале прошлого сезона. Хочется, чтобы он собрался, чтобы болезни и микротравмы не одолевали. На летнем первенстве всё было хорошо, а потом раз — и дёрнул спину. Понятно, что он сам должен себя контролировать — спину тебе никто не вылечит, если ты сам её закачивать не будешь.

Настрой Серёги в этом году мне нравится. Я уверена, что он будет создавать конкуренцию. Думаю, ему с Маркусом (Крамером) нужно хорошо подумать, в каких гонках участвовать, потому что в Кубке мира можно выиграть, не участвуя на всех этапах. Да, Серёга молод, но, как ни крути, на пике он находится уже с 2014 года — это время, когда нужно больше включать голову. У них с Маркусом хороший тандем. Уверена, что они всё продумают.

Рождение ребёнка в его семье? Это будет прекрасная мотивация, чтобы выиграть «Тур де Ски». Не думаю, что для этого нужно куда-то уезжать. Не думаю, что Сергей — тот человек, который будет принимать роды дома. Серёга — серьёзный человек, всё пройдёт без него. Это счастье, которое даёт больше мотивации. Ты становишься более ответственным, это я знаю по себе. Это всем пойдёт на пользу», — цитирует Вяльбе РИА «Новости».