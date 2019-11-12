Колобков: к Олимпиаде нагнетать ситуацию будут ещё сильнее

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал ситуацию, сложившуюся с возможным отстранением российских спортсменов от Олимпийских игр. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заподозрило российскую сторону в изменении данных Московской антидопинговой лаборатории. Россия подготовила подробный ответ с объяснениями. Теперь ВАДА предстоит вынести решение о возможных санкциях.

«Мы делаем всё, чтобы ситуация разрешилась. Действуем абсолютно прозрачно, потому что к этой истории приковано повышенное внимание и мы стараемся быть открытыми для общественности. Если честно, не хочу думать, что дойдёт до худшего варианта. В таком случае дело перейдёт в юридическую плоскость. Но поверьте, делается всё для того, чтобы ситуация разрешилась благополучно.

Перед Пхёнчханом ситуация лучше точно не была. Да, честно говоря, плохая тогда была ситуация, хотя бы с точки зрения взаимоотношений с международными организациями. Вы же помните, в каком ключе проходили исполкомы ВАДА, сколько расследований велось по нашим спортсменам, какое было давление.

Давление? Если вы заметили, оно возрастает накануне любых важных мероприятий, а к Олимпиаде нагнетать будут ещё сильнее…

К сожалению, приходится констатировать, что в спорте стало слишком много политики», — приводит слова Колобкова «Коммерсантъ».