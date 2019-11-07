Ганус – о словах Колобкова: нужно перестать жить иллюзиями

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал слова министра спорта РФ Павла Колобкова, который заявил, что изменения в базе данных Московской лаборатории связаны с техническими вопросами.



«Власти, ответственные за спорт в России, должны перестать жить иллюзиями. Думаю, сегодня мы находимся в одной из самых глубоких точек кризиса, нашей пятилетней трагедии. Мы должны обеспечить реальные изменения в России. Я не понимаю господина Колобкова. Время покажет. Никто не должен использовать РУСАДА в своих личных интересах. Мы будем защищать нашу независимость», — приводит слова Гануса Inside the Games.

В настоящее время ВАДА рассматривает объяснения России в связи с изменением данных лаборатории. Ранее Ганус сообщил, что могло быть фальсифицировано около 1000 проб.

