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Ганус – о словах Колобкова: нужно перестать жить иллюзиями

Ганус – о словах Колобкова: нужно перестать жить иллюзиями
Другие / Прочие виды спорта 0

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал слова министра спорта РФ Павла Колобкова, который заявил, что изменения в базе данных Московской лаборатории связаны с техническими вопросами.

«Власти, ответственные за спорт в России, должны перестать жить иллюзиями. Думаю, сегодня мы находимся в одной из самых глубоких точек кризиса, нашей пятилетней трагедии. Мы должны обеспечить реальные изменения в России. Я не понимаю господина Колобкова. Время покажет. Никто не должен использовать РУСАДА в своих личных интересах. Мы будем защищать нашу независимость», — приводит слова Гануса Inside the Games.

В настоящее время ВАДА рассматривает объяснения России в связи с изменением данных лаборатории. Ранее Ганус сообщил, что могло быть фальсифицировано около 1000 проб.

Колобков: манипуляций с данными Московской лаборатории не было
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