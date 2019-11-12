ФГР подала заявку на проведение женского отборочного турнира ОИ-2020 в Астрахани

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв сообщил, что организация подала заявку на проведение женского отборочного турнира на Олимпийские игры 2020 года в Астрахани.

«Мы уже подали заявку на проведение в России женского квалификационного турнира на Олимпиаду-2020. Как и в 2016 году, это Астрахань, место уже намоленное. Решение по хозяевам олимпийских отборочных турниров будет принято после чемпионата мира—2019. Думаю, что у нас хорошие шансы принять его, если нам придётся участвовать в нём. Будем до конца верить и надеяться, что мы попадём на Олимпиаду напрямую – с первого места чемпионата мира или в случае, если первой станет Франция.

Мы претендовали и на проведение мужского квалификационного турнира, но там хозяева уже определены. Нас нет в этом списке, потому что мужская сборная России ещё не попала на олимпийский отбор», — цитирует Шишкарёва РИА «Новости».