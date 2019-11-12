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Ласицкене нет в списке финалистов на звание легкоатлетки года по версии IAAF

Ласицкене нет в списке финалистов на звание легкоатлетки года по версии IAAF
Другие / Лёгкая атлетика 0

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене не попала в число финалисток премии лучшей спортсменке года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), информирует пресс-служба организации.

Ранее Ласицкене была признана лучшей легкоатлеткой года в Европе. Напомним, в 2019 году Мария победила на мировом первенстве в Дохе (Катар) и впервые в истории стала трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. Кроме того, она выиграла чемпионат Европы в помещении в Глазго и «Бриллиантовую лигу».

Финалистками стали Шелли-Энн Фрейзер-Прайс из Ямайки (бег на 100 м), представительница Нидерландов Сифан Хассан (бег на 1500, 5000 и 10 000 м), кенийка Бриджит Косгей (марафон), американка Далила Мухаммад (бег на 400 м с барьерами) и Юлимар Рохас из Венесуэлы (тройной прыжок).

Победительницу определят 23 ноября на торжественной церемонии в Монако.

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