Загитова — спортсменка года по версии журнала Glamour

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова стала обладательницей премии журнала Glamour «Женщина года» в категории «Спортсменка года». Церемония состоялась сегодня, 12 ноября.
Помимо фигуристки на звание «Спортсменка года» претендовали пловчиха Юлия Ефимова, фехтовальщица Софья Великая и легкоатлетка Мария Ласицкене.
«Для меня это большая честь. Хочу сказать огромное спасибо журналу Glamour, всем, кто за меня голосовал, и, конечно же, моей команде. Без них у меня ничего не получилось бы», — сказала Загитова на церемонии вручения премии.
Видео награждения доступно на странице Alina Zagitova archive в «Твиттере».
Напомним, в текущем сезоне Алина на Гран-при Франции заняла второе место. Победу в Гренобле одержала российская фигуристка Алёна Косторная. В следующий раз Загитова выступит на Гран-при Японии, который пройдёт с 22 по 24 ноября.
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