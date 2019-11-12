Загитова — спортсменка года по версии журнала Glamour

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова стала обладательницей премии журнала Glamour «Женщина года» в категории «Спортсменка года». Церемония состоялась сегодня, 12 ноября.

Помимо фигуристки на звание «Спортсменка года» претендовали пловчиха Юлия Ефимова, фехтовальщица Софья Великая и легкоатлетка Мария Ласицкене.

«Для меня это большая честь. Хочу сказать огромное спасибо журналу Glamour, всем, кто за меня голосовал, и, конечно же, моей команде. Без них у меня ничего не получилось бы», — сказала Загитова на церемонии вручения премии.

Видео награждения доступно на странице Alina Zagitova archive в «Твиттере».

Напомним, в текущем сезоне Алина на Гран-при Франции заняла второе место. Победу в Гренобле одержала российская фигуристка Алёна Косторная. В следующий раз Загитова выступит на Гран-при Японии, который пройдёт с 22 по 24 ноября.‏