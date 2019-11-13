Пятикратный чемпион Паралимпийских игр погиб в результате ДТП

Пятикратный чемпион Паралимпийских игр в велоспорте, двукратный призёр Паралимпиады-1992 в плавании австралиец Киран Модра погиб в результате ДТП. 47-летнего спортсмена, который ехал на велосипеде, сбил автомобиль на юге Австралии, сообщает Reuters.

«Мы опечалены известием о кончине нашего друга и помощника Кирана Модры. Он погиб в результате ДТП в среду. Наши соболезнования его жене Керри и всей семье Модры в этой трудное время», — говорится в сообщении Королевского общества слепых Австралии.

На восьми Паралимпийских играх с 1988 по 2016 год Киран завоевал 5 золотых и 5 бронзовых медалей. Кроме того, он семь раз становился чемпионом мира в паравелоспорте на треке. В 2014 году он завоевал две серебряные награды на Играх Содружества.