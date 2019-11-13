ВАДА сократит срок дисквалификации за употребление кокаина и марихуаны

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) приняло новую редакцию кодекса, в котором сокращён срок дисквалификации за употребление кокаина и марихуаны.

Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года, информирует Cycling Weekly. Теперь спортсмен, уличённый в применении наркотиков, будет отстранён на три месяца, если докажет, что употреблял кокаин или марихуану не для улучшения своих спортивных результатов. Срок дисквалификации могут сократить до одного месяца, если спортсмен пройдёт программу реабилитации.



Если выяснится, что спортсмен принимал запрещённые вещества с целью улучшить спортивные показатели, нарушение будет считаться преднамеренным. В таком случае срок дисквалификации составит два года.

До вступления в силу новых правил ВАДА наказание за приём кокаина и марихуаны может составлять до четырёх лет.