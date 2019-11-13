Григорьев: Виктор Ан – это стопроцентные медали в эстафете, наверняка золотые

Старший тренер мужской сборной России по шорт-треку Владимир Григорьев подвёл итоги этапов Кубка мира в Солт-Лейк-Сити и Монреале. Национальная команда завоевала на этих соревнованиях 12 медалей, а одним из самых обсуждаемых событий стало выступление шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана, возобновившего карьеру.
«Виктор в Солт-Лейк-Сити пробежал очень хорошо. Он показал, что вернулся, а родные стены помогли ему в подготовке. Человек уже немолодой, а силы надо беречь. Это и неплохо, что Виктор бежит не на всех этапах. Есть и молодые спортсмены, которым тоже надо выступить, проявить себя. А мы можем увидеть, насколько команда подготовлена для выступлений на международном уровне.
После первого этапа Кубка мира он уже мотивирован очень хорошо. Но нужно оценивать в ходе всего сезона – давайте дождёмся чемпионатов Европы и мира, и тогда уже будет всё понятно. Он хочет выступить на Олимпийских играх в Пекине. Но строить планы – это одно, а реализовать – совсем другое. Ан идёт шаг за шагом – от одного этапа Кубка мира к другому. Если он почувствует, что реально может, то будет продолжать.
Мы чувствуем, что с его поддержкой мы можем 100% завоевать медали в эстафетах. Ну а в личных дисциплинах нужно смотреть, потому что сейчас очень сильно поднялись результаты у всех. И в топ-10 мирового рейтинга все друг к другу очень близки, то есть выиграть может любой. Подспорье ли возвращение Ана для эстафет? Это, думаю, стопроцентные медали. Причём, скорее всего, золотые», — цитирует Григорьева сайт ОКР.
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