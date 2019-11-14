СК предъявил обвинение бизнесмену, обманувшему игрока паралимпийской сборной РФ

Следственный комитет России предъявил обвинение бизнесмену Валерию Перевозникову, который выманил у волейболистки паралимпийской сборной России Елизаветы Кунстман 5 млн рублей. Перевозников принял заказ от спортсменки на изготовление протезов для ног, но, получив деньги, исчез. Для оплаты протезов Кунстман взяла кредит в банке.

Следствие установило, что предприниматель, перед тем как скрыться, получил деньги от многих клиентов.

«Главным следственным управлением СК РФ предъявлено обвинение предпринимателю Валерию Перевозникову в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ)», — говорится в сообщении.



Обвиняемый был задержан. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.