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СК предъявил обвинение бизнесмену, обманувшему игрока паралимпийской сборной РФ

СК предъявил обвинение бизнесмену, обманувшему игрока паралимпийской сборной РФ
Другие / Волейбол 0

Следственный комитет России предъявил обвинение бизнесмену Валерию Перевозникову, который выманил у волейболистки паралимпийской сборной России Елизаветы Кунстман 5 млн рублей. Перевозников принял заказ от спортсменки на изготовление протезов для ног, но, получив деньги, исчез. Для оплаты протезов Кунстман взяла кредит в банке.

Следствие установило, что предприниматель, перед тем как скрыться, получил деньги от многих клиентов.

«Главным следственным управлением СК РФ предъявлено обвинение предпринимателю Валерию Перевозникову в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Обвиняемый был задержан. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Волейболистку паралимпийской сборной России обманули на 5 млн рублей
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