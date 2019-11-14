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Сень объяснила публикацию фото в мужском нижнем белье после матча с ЦСКА

Сень объяснила публикацию фото в мужском нижнем белье после матча с ЦСКА
Другие / Гандбол 0

Лидер ГК «Ростов-Дон» Анна Сень, комментируя победу в матче чемпионата России с ЦСКА (25:20), рассказала о ситуации с неоднозначным фото. После матча Сень в своём «инстаграме» выложила фото в мужском нижнем белье с хэштегом #ктознаеттотпоймёт. Впрочем, уже через несколько часов Сень удалила фото, а затем извинилась за публикацию.

«Честно говоря, я удалила фото, чтобы не было никаких кривотолков. Ведь ничего такого в моём первоначальном посте не было – просто красивая реклама мужского нижнего белья. Но так уж всё совпало, что выбран был не самый удачный момент. Я никого не хотела оскорбить и уж тем более унизить. У меня, знаете ли, эмоций хватает на площадке и в раздевалке, чтобы ещё и в соцсети их выносить», — сказала Сень корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Сень: работайте, доказывайте, попробуйте победить «Ростов-Дон»
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