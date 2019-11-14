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Туктамышевой подарили короны и мешки с игрушками

Туктамышевой подарили короны и мешки с игрушками
Другие / Фигурное катание 0

Елизавета Туктамышева поделилась фото с подарками от поклонников. Российской фигуристке, получившей прозвище Императрица, вручили два огромных пакета мягких игрушек и несколько корон.

«Самопровозглашённая Empress фигурного катания просто обязана иметь корону. Или даже пять», — написала фигуристка.

Фото доступны на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».

Российская фигуристка заняла третье место в соревнованиях женщин-одиночниц на этапе в Китае. Туктамышева после короткой программы была четвёртой, но блистательно справилась с произвольной, исполнив два тройных акселя. Прокат Елизаветы судьи оценили в 143,53 балла. Позже она заявила о желании выступить на турнире серии «челленджер» в Загребе, Хорватия.

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