Арестован бизнесмен, обманувший волейболистку паралимпийской сборной России

Басманный суд Москвы арестовал предпринимателя Валерия Перевозникова, которого обвиняют в мошенничестве с продажей протеза за 5 млн рублей волейболистке паралимпийской сборной России Елизавете Кунстман. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царёва.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому Перевозникову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 29 декабря», — приводит слова Царёвой «Р-Спорт».
Елизавета в апреле 2017 года заплатила предпринимателю деньги за электронные протезы, после чего тот исчез. Для оплаты девушка взяла кредит в одном из коммерческих банков. Перевозчиков был задержан, ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
Елизавета Кунстман потеряла ноги в восемь лет. Она называет это небольшой бедой. Девушка отмечает, что могла бы заниматься рукоделием, но стала спортсменкой и неоднократно побеждала на соревнованиях.
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