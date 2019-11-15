Алиев: я не против посоревноваться с Трусовой

Российский фигурист Дмитрий Алиев оценил выступление в короткой программе на Гран-при России. Он занял второе место.

«Большое спасибо болельщикам, поддержка чувствовалась. В прокате были недочёты, прежде всего тройной лутц вместо четверного в каскаде. Проведём с тренерами анализ и поймём, почему так произошло. В целом сегодняшним выступлением удовлетворён. Несмотря на ошибку, хотел хорошо сделать остальные элементы и ярко представить программу. По внутренним ощущениям, не очень получилось», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

Кроме того, Дмитрий прокомментировал желание Александры Трусовой посоперничать с мужчинами.

«Я равняюсь на Сашу. Она молодец. Когда видишь, как девочки исполняют четыре четверных прыжка, то это вызывает только восторг и восхищение. Иногда даже в голове не укладывается, как это возможно. Я не против с ней посоревноваться, это даже будет интересно», — отметил Алиев.