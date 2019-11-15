Конькобежец Юсков завоевал бронзу этапа Кубка мира в Минске на дистанции 5000 м

Россиянин Денис Юсков стал бронзовым призёром первого этапа Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в Минске (Беларусь) на дистанции 5000 м. Два первых места заняли голландцы: победивший с рекордом трека Патрик Рёст и Йоррит Бергсма. Россиянин Данила Семериков занял четвёртое место.
В соревнованиях женщин на дистанции 3000 м победу одержала канадка Изабель Вайдеман Россиянки Наталья Воронина и Евгения Лаленкова заняли седьмое и восьмое места.
Конькобежный спорт. Кубок мира. Минск, Беларусь
Мужчины. 5000 м
1. Патрик Рёст (Нидерланды) – 6.15,615.
2. Йоррит Бергсма (Нидерланды) – 6.22,297.
3. Денис Юсков (Россия) – 6.22,543.
4. Данила Семериков (Россия) – 6.23,003…
7. Александр Румянцев (Россия) – 6.25,507…
12. Сергей Трофимов (Россия) – 6.27,319.
Женщины. 3000 м
1. Изабель Вайдеман (Канада) – 4.04,679.
2. Карлин Ахтеректе (Нидерланды) – 4.05,153.
3. Ивейн Блонден (Канада) – 4.06,080…
7. Наталья Воронина (Россия) – 4.08,076.
8. Евгения Лаленкова (Россия) – 4.08,307.
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