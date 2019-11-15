Конькобежец Юсков завоевал бронзу этапа Кубка мира в Минске на дистанции 5000 м

Россиянин Денис Юсков стал бронзовым призёром первого этапа Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в Минске (Беларусь) на дистанции 5000 м. Два первых места заняли голландцы: победивший с рекордом трека Патрик Рёст и Йоррит Бергсма. Россиянин Данила Семериков занял четвёртое место.

В соревнованиях женщин на дистанции 3000 м победу одержала канадка Изабель Вайдеман Россиянки Наталья Воронина и Евгения Лаленкова заняли седьмое и восьмое места.

Конькобежный спорт. Кубок мира. Минск, Беларусь

Мужчины. 5000 м

1. Патрик Рёст (Нидерланды) – 6.15,615.

2. Йоррит Бергсма (Нидерланды) – 6.22,297.

3. Денис Юсков (Россия) – 6.22,543.

4. Данила Семериков (Россия) – 6.23,003…

7. Александр Румянцев (Россия) – 6.25,507…

12. Сергей Трофимов (Россия) – 6.27,319.

Женщины. 3000 м

1. Изабель Вайдеман (Канада) – 4.04,679.

2. Карлин Ахтеректе (Нидерланды) – 4.05,153.

3. Ивейн Блонден (Канада) – 4.06,080…

7. Наталья Воронина (Россия) – 4.08,076.

8. Евгения Лаленкова (Россия) – 4.08,307.