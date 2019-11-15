Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на Гран-при в Москве

Российская спортивная пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский выиграла короткую программу на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве. Ученики Тамары Москвиной улучшили личный рекорд на 4 балла.
Евгения Тарасова и Владимир Морозов, получив лучшие оценки в сезоне, стали вторыми. Партнёр не попал во вращение и чуть не упал во время исполнения дорожки шагов.
Третье место заняли дебютанты Гран-при Ксения Столбова и Андрей Новосёлов, открывавшие выступления спортивных пар.
Произвольную программу фигуристы покажут завтра, 16 ноября.
Фигурное катание. Этап Гран-при в Москве
Спортивные пары
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 80,14.
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 76,81.
3. Ксения Столбова/Андрей Новосёлов (Россия) – 68,74.
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