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Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на Гран-при в Москве

Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на Гран-при в Москве
Другие / Фигурное катание 0

Российская спортивная пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский выиграла короткую программу на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве. Ученики Тамары Москвиной улучшили личный рекорд на 4 балла.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов, получив лучшие оценки в сезоне, стали вторыми. Партнёр не попал во вращение и чуть не упал во время исполнения дорожки шагов.

Третье место заняли дебютанты Гран-при Ксения Столбова и Андрей Новосёлов, открывавшие выступления спортивных пар.

Произвольную программу фигуристы покажут завтра, 16 ноября.

Фигурное катание. Этап Гран-при в Москве
Спортивные пары

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 80,14.
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 76,81.
3. Ксения Столбова/Андрей Новосёлов (Россия) – 68,74.

Фигурное катание. Гран-при-2019/20. 5-й этап, Москва, Россия
Спортивные пары. Короткая программа
15 ноября 2019, пятница. 20:30 МСК
Окончено
1
Россия
80.14
2
Россия
76.81
3
Россия
68.74
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