Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на Гран-при в Москве

Российская спортивная пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский выиграла короткую программу на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве. Ученики Тамары Москвиной улучшили личный рекорд на 4 балла.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов, получив лучшие оценки в сезоне, стали вторыми. Партнёр не попал во вращение и чуть не упал во время исполнения дорожки шагов.

Третье место заняли дебютанты Гран-при Ксения Столбова и Андрей Новосёлов, открывавшие выступления спортивных пар.

Произвольную программу фигуристы покажут завтра, 16 ноября.

Фигурное катание. Этап Гран-при в Москве

Спортивные пары

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 80,14.

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 76,81.

3. Ксения Столбова/Андрей Новосёлов (Россия) – 68,74.