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Трусова насмешила всех падением перед короткой программой. Видео

Трусова насмешила всех падением перед короткой программой. Видео
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Александра Трусова, которая в произвольной программе исполняет четыре четверных прыжка, насмешила зрителей и тренеров ещё до начала своей короткой программы. Александра упала, подъезжая к месту, откуда должна была начать прокат.

Выступление Трусовой, несмотря на изменённый каскад, было оценено судьями лишь на 0,7 балла ниже личного рекорда спортсменки. Вместо заявленного каскада тройной лутц — тройной риттбергер вторым прыжком Александра исполнила тройной тулуп, который оценивается несколько ниже. В остальном Трусова с короткой программой справилась и перед произвольным прокатом уступает лишь соотечественнице Евгении Медведевой, получившей значительно более высокую оценку за компоненты.

Видео короткой программы Александры Трусовой доступно на сайте Первого канала.

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