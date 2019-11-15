Грищук и Дуда сыграли вничью в первой финальной партии Гран-при ФИДЕ в Гамбурге

На этапе Гран-при ФИДЕ в Гамбурге сыграна первая финальная партия в классические шахматы.

Российский шахматист Александр Грищук и поляк Ян-Кшиштоф Дуда сыграли вничью.Белыми фигурами играл россиянин. Партия завершилась на 46-м ходу. Во второй партии, которая состоится завтра, 16 ноября, белым цветом сыграет польский гроссмейстер.

Напомним, что в полуфинале Грищук в классические шахматы обыграл француза Максима Вашье-Лаграва – 1,5-0,5, а Дуда на тай-брейке нанёс поражение россиянину Даниилу Дубову – 3,5-2,5.

Напомним, победителем первого этапа, который прошёл в середине мая в Москве, стал россиянин Ян Непомнящий. На втором этапе в Риге победил азербайджанец Шахрияр Мамедьяров. Четвёртый этап будет проходить в Тель-Авиве с 10 по 24 декабря.