Гандболистки «Кубани» обыграли «Эрд», но выбыли из борьбы за Кубок ЕГФ

Гандболистки краснодарской «Кубани» обыграли венгерский «Эрд» в ответном матче третьего раунда квалификации Кубка ЕГФ, но по сумме двух встреч не смогли выйти в следующий раунд. Матч в Краснодаре завершился со счётом 30:25.Самым результативным игроком встречи стала Ярослава Фролова, забившая 8 мячей, 5 раз отличилась Диана Голуб.

Первая игра в Будапеште завершилась победой хозяек со счётом 39:32. По сумме двух встреч «Эрд» выиграл – 64:62.

Завтра, 16 ноября, ответные матчи третьего квалификационного раунда проведут «Астраханочка», «Лада» и «Звезда». Причём, последние две команды встретятся друг с другом.

Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины. Третий квалификационный раунд

Ответный матч

«Кубань» (Россия) – «Эрд» (Венгрия) – 30:25 (19:13).

Первый матч – 32:39.