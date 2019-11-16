Шихова завоевала серебро на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира в Минске

Россиянка Екатерина Шихова стала серебряным призёром на дистанции 1500 м на первом этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в Минске (Беларусь). Победила голландка Ирэн Вюст, бронзовым призёром стала американка Бриттани Боу.
На дистанции 1000 м победу с рекордом катка одержал голландец Томас Крол. Лучший из россиян Виктор Муштаков занял восьмое место.
Конькобежный спорт. Кубок мира. Минск, Беларусь
Женщины. 1500 м
1. Ирэн Вюст (Нидерланды) – 1.56,468.
2. Екатерина Шихова (Россия) – 1.56,864.
3. Бриттани Боу (США) – 1.57,253.
4. Евгения Лаленкова (Россия) – 1.57,307…
7. Елизавета Казелина (Россия) – 1.57,570…
15. Наталья Воронина (Россия) – 2.00,421.
Мужчины. 1000 м
1. Томас Крол (Нидерланды) – 1.09,000.
2. Нин Чжонян (Китай) – 1.09,220.
3. Кьелд Найс (Нидерланды) – 1.09,275…
8. Виктор Муштаков (Россия) – 1.10,171.
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