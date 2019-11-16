Шихова завоевала серебро на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира в Минске

Россиянка Екатерина Шихова стала серебряным призёром на дистанции 1500 м на первом этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в Минске (Беларусь). Победила голландка Ирэн Вюст, бронзовым призёром стала американка Бриттани Боу.

На дистанции 1000 м победу с рекордом катка одержал голландец Томас Крол. Лучший из россиян Виктор Муштаков занял восьмое место.

Конькобежный спорт. Кубок мира. Минск, Беларусь

Женщины. 1500 м

1. Ирэн Вюст (Нидерланды) – 1.56,468.

2. Екатерина Шихова (Россия) – 1.56,864.

3. Бриттани Боу (США) – 1.57,253.

4. Евгения Лаленкова (Россия) – 1.57,307…

7. Елизавета Казелина (Россия) – 1.57,570…

15. Наталья Воронина (Россия) – 2.00,421.

Мужчины. 1000 м

1. Томас Крол (Нидерланды) – 1.09,000.

2. Нин Чжонян (Китай) – 1.09,220.

3. Кьелд Найс (Нидерланды) – 1.09,275…

8. Виктор Муштаков (Россия) – 1.10,171.