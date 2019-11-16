«Чеховские медведи» обыграли ГОГ в Лиге чемпионов

Российский клуб «Чеховские медведи» нанёс поражение датской команде ГОГ в гандбольной Лиге чемпионов. Матч 8-го тура группового этапа, проходивший в Чехове, завершился со счётом 36:28.

Подмосковный клуб набрал 6 очков. В турнирной таблице группы D «Чеховские медведи» занимают пятое место в группе, у них — три победы и пять поражений. ГОГ занимает второе место, набрав 9 очков. Лидирует в группе румынское «Динамо» (13 очков). В следующий раунд турнира пробьются по две лучшие команды из группы.

В следующем туре российский клуб сыграет в гостях с «Динамо». Эта встреча будет проходить 20 ноября.

Гандбол. Лига чемпионов. Групповой этап

«Чеховские медведи» (Россия) — ГОГ — 36:28 (15:18)

«Чеховские медведи»: Санталов, А.Котов — по 8, Косоротов — 5, Васильев — 4, Фурцев — 3, Андреев, Остащенко — по 2;

ГОГ: Рикардссон, Э.Якобсен — по 7, Л.Меллер — 6, Бергендал — 5.