Женская сборная России стартовала с победы на чемпионате Европы по кёрлингу

Женская сборная России по кёрлингу в первом туре группового этапа чемпионата Европы уверенно переиграла сборную Эстонии. Встреча завершилась со счётом 7:1.
В команду скипа Алины Ковалёвой входят Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Анастасия Даньшина. Турнир проходит в Хельсингборге (Швеция).
Во втором туре соперницами россиянок будут немецкие кёрлингистки. Эта встреча состоится в воскресенье, 17 ноября. Начало — в 11:00 мск.
В групповом этапе чемпионата Европы принимают участие 10 команд. Четыре лучшие сборные выйдут в полуфинал. Две худшие команды будут переведены в дивизион B.
На чемпионате Европы помимо медалей разыгрываются путёвки на чемпионат мира, который пройдёт в марте 2020 года в Канаде. Европейские сборные разыгрывают семь лицензий на мировое первенство.
- 16 ноября 2019
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