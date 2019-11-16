Гандболистки «Лады» вышли в групповой этап Кубка ЕГФ, обыграв «Звезду»

Тольяттинская «Лада» стала единственной российской командой, успешно преодолевшей третий квалификационный раунд Кубка ЕГФ и вышедшей в групповой этап.

В ответном матче тольяттинские гандболистки победили звенигородскую «Звезду» со счётом 34:28. По 6 мячей в составе «Лады» забили Ольга Фомина и Елена Михайличенко, 5 раз отличилась Наталья Решетникова. Самым результативным игроком матча стала гандболистка «Звезды» Наталья Никитина, на счету которой 7 мячей.

Первый матч в Подмосковье также завершился в пользу «Лады» — 36:24.

В другой паре немецкий «Тюрингер» на своей площадке взял реванш у «Астраханочки» со счётом 30:25. В первой игре в Астрахани российский клуб был сильнее — 28:25. «Тюрингер» выиграл двухматчевое противостояние со счётом 55:53 и вышел в групповой этап Кубка ЕГФ.

Накануне из борьбы за Кубок ЕГФ выбыли гандболистки «Кубани», по сумме двух встреч уступившие венгерскому «Эрду» — 62:64.