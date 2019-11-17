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Спицов стал вторым в предсезонной гонке на 15 км свободным стилем в Финляндии

Спицов стал вторым в предсезонной гонке на 15 км свободным стилем в Финляндии
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Денис Спицов стал вторым в пятнадцатикилометровой гонке свободным стилем на лыжном турнире в Муонио (Финляндия).

Победу на соревнованиях одержал представитель Финляндии Ийво Нисканен (35:01,8). Спицов уступил ему 20,4 секунды. Тройку лидеров замкнул ещё один финский лыжник — Пертту Хювяринен (+38,6).

Андрей Мельниченко стал пятым (+50,5). Иван Якимушкин – седьмым (+59,3). Замкнул топ-10 Андрей Собакарёв (+1:27,7). Лидер российской команды Александр Большунов не стартовал на данной дистанции.

Лыжные гонки. Муонио, Финляндия
Мужчины. Гонка 15 км, свободный стиль

1. Ийво Нисканен (Финляндия) — 26:35,2
2. Денис Спицов (Россия) — +20,4
3. Пертту Хювяринен (Финляндия) — +38,6
5. Андрей Мельниченко (Россия) — +50,5…
7. Иван Якимушкин (Россия) — +59,3…
10. Андрей Собакарёв (Россия) — +1:27,7…
20. Сергей Ардашев (Россия) — +2:12,6.

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