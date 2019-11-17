Российские кёрлингисты выиграли матчи на чемпионате Европы

Женская и мужская сборные России выиграли матчи на чемпионате Европы по кёрлингу, который проходит в Хельсинборге (Швеция).

Мужская команда в матче третьего тура группового этапа одолела сборную Шотландии со счётом 8:5, одержав первую победу на турнире. Ранее Сергей Глухов, Алексей Тимофеев, Алексей Тузов и Антон Калалб уступили командам Италии (6:8) и Дании (4:6).

Женская сборная России одержала вторую победу на групповом этапе чемпионата Европы. Екатерина Кузьмина, Галина Арсенькина, Мария Комарова и Алина Ковалёва обыграли сборную Германии со счётом 7:5. Ранее россиянки разгромили эстонок – 7:1.

В следующем матче женская сборная России сегодня же встретится со сборной Швейцарии. С кёрлингистами той же страны, но уже 18 ноября, сыграет и мужская национальная команда.