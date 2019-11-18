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Сборная России проиграла Украине и стала шестой на Кубке мира по женской борьбе

Сборная России проиграла Украине и стала шестой на Кубке мира по женской борьбе
Другие / Борьба 0

В Нарите (Япония) прошёл Кубок мира по женской борьбе. Сборная России заняла итоговое шестое место, проиграв команде Украины по техническим баллам — 19:25, сообщает официальный сайт ФСБР. По поединкам счёт был ничейным 5-5. Победу в турнире одержала команда Японии.

Женская борьба. Кубок мира. Нарита. Встреча за пятое место
Россия — Украина — 5-5. Технические баллы — 19:25.

До 50 кг. Дарья Лексина — Мария Винник — 7:8.
До 53 кг. Милана Дадашева — Соломия Винник — 14:16.
До 55 кг. Ольга Хорошавцева — Анастасия Кравченко — 13:2.
До 57 кг. Марина Симонян — Елена Кремзер. Победа украинки на туше.
До 59 кг. Любовь Овчарова — София Боднар — 6:1.
До 62 кг. Ульяна Тукуренова — Татьяна Рыжко. Победа присуждена украинке в связи с травмой россиянки.
До 65 кг. Наталья Федосеева — Оксана Чудык — 5:3.
До 68 кг. Анастасия Братчикова — Алина Рудницкая-Левицкая — 4:1.
До 72 кг. Евгения Захарченко — Алла Белинская. Победа украинки на туше.
До 76 кг. Екатерина Букина — Романа Вовчак — 10:0

Финал
Япония — США — 7-3.

Встреча за третье место
Китай — Монголия — 7-3.

В первом круге россиянки проиграли Монголии — 4-6, а во втором — США (2-8).

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