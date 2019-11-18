Российские кёрлингистки одержали третью победу на чемпионате Европы

Женская сборная России по кёрлингу одержала победу над сборной Дании в матче 4-го тура чемпионата Европы в Хельсингборге (Швеция). Матч завершился со счётом 9:3 в пользу команды скипа Алины Ковалёвой. Помимо Ковалёвой в состав команды входят Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Анастасия Даньшина.

Для россиянок эта победа стала уже третьей на турнире. Ранее российская команда нанесла поражения сборным Эстонии (7:1) и Германии (7:5), а также уступила Швейцарии (3:7).

Следующим соперником сборной России станет команда Чехии. Эта встреча состоится сегодня, 18 ноября. Начало — в 22:00 мск.

Из группы в плей-офф выйдут четыре сильнейшие команды. В то же время из дивизиона А в дивизион B будут переведены две худшие сборные. Помимо медалей на чемпионате Европы будут разыграны путёвки на чемпионат мира, который пройдёт весной в Канаде. Так, будут разыгрываться семь лицензий.